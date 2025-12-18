PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDWIL: Fahrzeugführer unter Betäubungsmitteleinfluss verursacht einen Verkehrsunfall nachdem er vor einer Polizeistreife flüchtete

Reil (ots)

Am 17.12.2025, um 21:45 Uhr, führte eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Zell in der Kaiserstraße in Reil Verkehrskontrollen durch. Ein BMW-Fahrer, der aus Richtung Kövenig kam, erblickte die Polizeibeamten und beschleunigte sofort in Richtung Moselbrücke. Die Streifenwagenbesatzung wendete und folgte dem flüchtenden BMW. Am Ende der Moselbrücke bog der BMW von der L 105 auf den parallel verlaufenden Radweg ab um der Streife zu entkommen. Beim Abbiegevorgang kam er aufgrund überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem angrenzenden Weinberggelände. Dabei wurde sein Fahrzeug und einige Rebstöcke beschädigt. Bei Überprüfung der Fahrtüchtigkeit des 23-jährigen Fahrers wurde festgestellt, dass dieser unter THC-Einfluss stand. Außerdem stellte sich heraus, dass der junge Mann aus dem Kreis Cochem-Zell bereits in der vergangenen Woche zweimal durch die Zeller Polizei kontrolliert wurde. Bei beiden Kontrollen wurden Anzeichen auf einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum festgestellt. Drogentests verliefen positiv auf THC und es wurden Blutproben entnommen. Folgedessen wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den jungen Fahrer eingeleitet und ihn erwartet ein hohes Bußgeld. Aufgrund des aktuellen Verkehrsunfalles unter Drogeneinwirkung erwartet ihn nun ein Strafverfahren und die Fahrerlaubnis wurde ihm vorläufig entzogen.

Zeugen, die durch die Fahrweise des BMWs beim Abbiegen von der Kaiserstraße auf die L 105 oder auf der Moselbrücke gefährdet wurden, werden gebeten sich mit der Polizei in Zell und der Rufnummer 06542-98670 oder per Email unter pizell.wache@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zell
Winzerstraße 26
56856 Zell

Telefon: 06542-98670
Email: pizell.wache@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

