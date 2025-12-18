Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrskontrolle

Sehlem (ots)

Am 17.12.2025 zwischen 11:00 Uhr und 13:00 Uhr führten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich Verkehrskontrollen im Bereich der Schulstraße in Sehlem durch.

Hier wurden insgesamt fünf Verwarnungen wegen des Befahrens gesperrter Wege und vier Verwarnungen wegen mangelnder Ladungssicherung, Verstoß gegen die Anschnallpflicht und technischer Mängel am Fahrzeug ausgesprochen.

Zudem wurden verkehrserzieherische Gespräche mit den Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführern durchgeführt.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell