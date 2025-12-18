Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht auf dem Gelände der Junior Uni in Daun

Daun (ots)

Am 13.12.2025 in der Zeit von 11:45 Uhr bis 13:45 Uhr wurde ein PKW auf dem Gelände der Junior Uni in Daun beschädigt. Vermutlich wurde der beschädigte PKW durch ein rotes Fahrzeug touchiert. Der Fahrer / die Fahrerin des roten Fahrzeugs entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne den entstanden Schaden zu regulieren. Zeugen, die Angaben zu diesem Fahrzeug machen können oder entsprechende Beobachtungen am 13.12.2025 gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Daun (06596/96260 oder pidaun@polizei.rlp.de) zu melden.

