POL-PDWIL: Diebstahl einer Ortstafel der Stadt Gerolstein

Gerolstein (ots)

Am Montag, den 08.12.2025, bemerkten Mitarbeiter der Straßenmeisterei das Fehlen der Ortstafel am Ortsausgang Gerolstein in Richtung Roth.

Der Standort der Ortstafel befindet sich an der Straße "Zum Sandborn" / K33 im Bereich der Einmündung zur Straße "Wellgendellsknipp".

Bei der letzten Streckenkontrolle am Dienstag dem 02.12.2025 befand sich die Ortstafel noch am vorgesehenen Platz.

Die unbekannten Täter dürften die Ortstafel daher im Zeitraum zwischen Dienstag dem 02.12.2025 und Montag dem 08.12.2025 entwendet haben.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Gerolstein unter Tel.: 06591/95260 oder der Polizeiinspektion Daun unter der Tel.: 06592/96260 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIWACHE Gerolstein

Raderstraße 15
54568 Gerolstein
www.polizei.rlp.de
Telefon 06591 9526-0
Telefax 06591 9426-50
pwgerolstein@polizei.rlp.de

