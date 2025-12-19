POL-PDWIL: Verkehrskontrolle
Wittlich (ots)
Am 18.12.2025 zwischen 10:00 Uhr und 14:00 Uhr führten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich Verkehrskontrollen im Bereich der Stadt Wittlich durch. Hier wurden insgesamt sieben Verwarnungen wegen geringfügiger Ordnungswidrigkeiten wie beispielsweise des Nicht-Mitführens erforderlicher Fahrzeugdokumente ausgesprochen.
Zudem wurden verkehrserzieherische Gespräche mit den Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführern durchgeführt.
Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell