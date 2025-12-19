PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrskontrolle

Wittlich (ots)

Am 18.12.2025 zwischen 10:00 Uhr und 14:00 Uhr führten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich Verkehrskontrollen im Bereich der Stadt Wittlich durch. Hier wurden insgesamt sieben Verwarnungen wegen geringfügiger Ordnungswidrigkeiten wie beispielsweise des Nicht-Mitführens erforderlicher Fahrzeugdokumente ausgesprochen.

Zudem wurden verkehrserzieherische Gespräche mit den Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführern durchgeführt.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Folgen Sie uns auf X
https://x.com/PolizeiTrier
Folgen Sie uns auf Instagram
https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/
Folgen Sie uns auf Facebook
https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

