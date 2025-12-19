Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrskontrolle

Wittlich (ots)

Am 18.12.2025 zwischen 10:00 Uhr und 14:00 Uhr führten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich Verkehrskontrollen im Bereich der Stadt Wittlich durch. Hier wurden insgesamt sieben Verwarnungen wegen geringfügiger Ordnungswidrigkeiten wie beispielsweise des Nicht-Mitführens erforderlicher Fahrzeugdokumente ausgesprochen.

Zudem wurden verkehrserzieherische Gespräche mit den Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführern durchgeführt.

