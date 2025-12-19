Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfallzeugen gesucht

Wittlich (ots)

Am 19.12.2025 (gegen 16:00 Uhr) kam es auf der B51, kurz hinter der Auffahrt Bitburg Flugplatz in Fahrtrichtung A60, zu einem Verkehrsunfall. Ein weißer LKW, der den linken Fahrstreifen befuhr, kollidierte mit einem auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden schwarzen BMW. Der Fahrzeugführer des LKW entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Zeug*innen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Bitburg zu wenden.

