PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrskontrollen

Binsfeld, Niederkail, Landscheid, Herforst (ots)

Am 19. / 20.12.2025 zwischen 22:00 Uhr und 04:00 Uhr führten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektionen Wittlich und Bitburg, gemeinsam mit der amerikanischen Security Police der Airbase Spangdahlem sowohl stationäre Kontrollstellen in der Ortslage von Binsfeld, als auch mobile Kontrollen in den Ortschaften Niederkail, Landscheid und Herforst durch.

Hierbei wurden mehr als 100 Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer kontrolliert.

Es wurden zwei Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wegen festgestellter Alkoholwerte von über 1,8 Promille eingeleitet. Weiterhin wurden 13 Verwarnungen nach den Vorgaben des bundeseinheitlichen Bußgeldkatalogs wegen diverser geringfügiger Ordnungswidrigkeiten ausgesprochen. An einem Fahrzeug war aufgrund technischer Mängel die Betriebserlaubnis erloschen, hier wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Zudem wurden verkehrserzieherische Gespräche mit den Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführern durchgeführt.

Die sichtbare polizeiliche Präsenz wurde durchweg als positiv bewertet.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Folgen Sie uns auf X
https://x.com/PolizeiTrier
Folgen Sie uns auf Instagram
https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/
Folgen Sie uns auf Facebook
https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 20.12.2025 – 11:31

    POL-PDWIL: riskantes Überholmanöver

    Wittlich (ots) - Am 19.12.2025 gegen 14:37 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Personenkraftwagen, einem grauen Mercedes-Benz 190er mit BKS-Kennzeichen die Landstraße 55 von Wittlich-Dorf kommend in Richtung Stadtmitte Wittlich. Hier habe er einen vorausfahrenden Personenkraftwagen überholt, obwohl deutlich bereits Gegenverkehr zu erkennen gewesen sei. Der Überholte musste kurz bremsen, ohne ...

    mehr
  • 20.12.2025 – 11:31

    POL-PDWIL: Diebstahl von KFZ-Kennzeichen

    Wittlich (ots) - In einem nicht näher bestimmbaren Zeitraum vor dem 19.12.2025 begab sich ein bisher unbekannter Täter zu einem im Bereich der Justus-von-Liebig-Straße abgestellten Personenkraftwagen der Marke Audi und entwendete das vordere Kennzeichen. Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten. ...

    mehr
  • 19.12.2025 – 20:56

    POL-PDWIL: Unfallzeugen gesucht

    Wittlich (ots) - Am 19.12.2025 (gegen 16:00 Uhr) kam es auf der B51, kurz hinter der Auffahrt Bitburg Flugplatz in Fahrtrichtung A60, zu einem Verkehrsunfall. Ein weißer LKW, der den linken Fahrstreifen befuhr, kollidierte mit einem auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden schwarzen BMW. Der Fahrzeugführer des LKW entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zeug*innen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Bitburg ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren