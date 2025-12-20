Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfallzeugen gesucht

Bitburg (ots)

Am 20.12.2025 (14:00-15:00 Uhr) kam es auf dem Parkplatz der Kaufland-Filiale in Bitburg zu einem Verkehrsunfall. Ein brauner Fiat wurde mutmaßlich beim Ein-/Aussteigen in ein danebenstehendes Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Zeug*innen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Bitburg zu wenden.

