Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfallzeugen gesucht

Bitburg (ots)

Am 20.12.2025 (14:00-15:00 Uhr) kam es auf dem Parkplatz der Kaufland-Filiale in Bitburg zu einem Verkehrsunfall. Ein brauner Fiat wurde mutmaßlich beim Ein-/Aussteigen in ein danebenstehendes Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Zeug*innen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Bitburg zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bitburg
Telefon: 06561/9685-0
pibitburg@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.wittlich/pi.bitburg
Besuchen Sie uns auf "X": #BitBürgerpolizei

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

