PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier, Achertal, Renchtal und Höhenlagen - Umgestürzte Bäume

Appenweier, Achertal, Renchtal und Höhenlagen (ots)

Der Heilige Abend und die Nacht zum ersten Weihnachtsfeiertag waren in einigen Bereichen des Polizeipräsidiums Offenburg von starkem Wind geprägt. Vereinzelt wurden dadurch Bäume umgerissen. Im Bereich der Anschlussstelle Appenweier fielen bereits gegen Mittag des 24.12. Bäume auf die Fahrbahn der BAB 5. Der Verkehr konnte an den Gefahrenstellen vorbei geleitet und das Holz durch den Straßenbaulastträger entfernt werden. Im Verlauf der Nacht waren es dann besonders Bereiche im Acher- und Renchtal und den Höhenlagen zur B500 hin, in denen umgekippte Bäume ganze Straßen blockierten. Die freiwilligen Feuerwehren der Kommunen konnten die umgestürzten Bäume entfernen, sodass auch hier keine größeren Verkehrsbeeinträchtigungen resultierten. Bedeutende Sachschäden oder gar Personenschäden sind bislang nicht bekannt.

/ BME

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 24.12.2025 – 07:44

    POL-OG: Gernsbach - Dachstuhlbrand

    Gernsbach (ots) - Kurz vor 4 Uhr am Morgen des 24.12.2025 bemerkten die beiden Anwohner Rauch in einem Wohnhaus. Sie konnten sich unverletzt ins Freie retten. Beim Eintreffen der Feuerwehren aus Gernsbach und Gaggenau stand der Dachstuhl bereits in Flammen. Die Löscharbeiten, die Suche nach Glutnestern, dauerten bis 7 Uhr an. Das Wohnhaus ist nicht mehr bewohnbar. Der Schaden dürfte nach ersten Schätzungen über 250.000 EUR betragen. Die Anwohner sind bei Angehörigen ...

    mehr
  • 23.12.2025 – 16:34

    POL-OG: Ötigheim - In Haft genommen

    Ötigheim (ots) - Ein 29 Jahre alter Mann soll sich am Montag in der Händelstraße vor zwei Kindern entblößt und an seinem Geschlechtsteil manipuliert haben. Die beiden Mädchen waren kurz vor der Mittagszeit mit einem Hund spazieren, als sich der 29-Jährige demonstrativ vor sie gestellt und seine Tathandlung vorgenommen haben soll. Zu einer körperlichen Berührung zwischen dem Mann und den beiden 10 und 11 Jahre ...

    mehr
  • 23.12.2025 – 13:16

    POL-OG: Sasbach - Juweliergeschäft überfallen, Hinweise erbeten

    Sasbach (ots) - Ein zum Teil maskierter Mann hat am Montagnachmittag ein Juweliergeschäft in der Hauptstraße überfallen und hierbei Bargeld und Schmuckattrappen erbeutet. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll der mutmaßliche Räuber kurz vor 16:45 Uhr das Juweliergeschäft betreten und eine Mitarbeiterin mit einem Messer sowie einem Pfefferspray zur Herausgabe von ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren