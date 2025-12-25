Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier, Achertal, Renchtal und Höhenlagen - Umgestürzte Bäume

Appenweier, Achertal, Renchtal und Höhenlagen (ots)

Der Heilige Abend und die Nacht zum ersten Weihnachtsfeiertag waren in einigen Bereichen des Polizeipräsidiums Offenburg von starkem Wind geprägt. Vereinzelt wurden dadurch Bäume umgerissen. Im Bereich der Anschlussstelle Appenweier fielen bereits gegen Mittag des 24.12. Bäume auf die Fahrbahn der BAB 5. Der Verkehr konnte an den Gefahrenstellen vorbei geleitet und das Holz durch den Straßenbaulastträger entfernt werden. Im Verlauf der Nacht waren es dann besonders Bereiche im Acher- und Renchtal und den Höhenlagen zur B500 hin, in denen umgekippte Bäume ganze Straßen blockierten. Die freiwilligen Feuerwehren der Kommunen konnten die umgestürzten Bäume entfernen, sodass auch hier keine größeren Verkehrsbeeinträchtigungen resultierten. Bedeutende Sachschäden oder gar Personenschäden sind bislang nicht bekannt.

/ BME

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell