POL-HB: Nr.: 0032 --Mann ausgeraubt--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Oslebshausen, Auf den Heuen Zeit: 12.01.2026, 20:40 Uhr

Zwei unbekannte Täter bedrohten am Montagabend einen 36 Jahre alten Mann in Oslebshausen mit einem Messer und raubten ihm Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen.

Etwa um 20:40 Uhr war der 36-Jährige gerade in der Oslebshauser Heerstraße aus dem Bus gestiegen und ging zu Fuß die Straße auf den Heuen entlang. Ungefähr auf Höhe eines Pizza-Lieferdienstes wurde er von zwei Männern angesprochen, die ihn zunächst nach Zigaretten fragten. Als der 36-Jährige ihnen eine Schachtel hinhielt, zog einer der Täter ein Messer, hielt es ihm gegen den Oberschenkel und forderte das Portemonnaie des Mannes. Dieser händigte die Geldbörse aus und der Räuber entnahm Bargeld und Bahnfahrkarten. Der 36-Jährige ging daraufhin schnell weg und konnte keine genauen Angaben über die Fluchtrichtung der Täter machen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Beide waren ungefähr 20-25 Jahre alt und 180 bis 190 cm groß, hatten dunkle Haare und einen Drei-Tage-Bart. Der Täter mit dem Messer war mit einer beigen Jacke mit schwarzen Streifen, einer blauen Jeanshose und schwarzen Schuhen bekleidet. Der Zweite trug eine dunkle Jacke, eine dunkle Jogginghose und schwarze Schuhe. Außerdem hatte er eine Tätowierung an der Hand zwischen Daumen und Zeigefinger der rechten Hand. Beide Männer sprachen arabisch untereinander.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell