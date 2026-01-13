Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0031 --Ehepaar im Wohnhaus in Walle überfallen - Polizei sucht Zeugen--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Walle, OT-Walle, Waller Heerstraße Zeit: 12.01.26, 9 Uhr

Am Montagmorgen gegen 9 Uhr überfielen zwei bislang unbekannte Männer ein älteres Ehepaar in einem Wohnhaus im Stadtteil Walle. Die Polizei Bremen ermittelt und bittet um Hinweise.

Die Täter klingelten an der Haustür in der Waller Heerstraße und fragten nach einer Person. Als die 73-jährige Bewohnerin die Tür öffnete, drängten die Männer sie in das Haus und brachten sie zu Boden. Kurz darauf kam ihr 81-jähriger Ehemann aus einem anderen Zimmer hinzu. Auch ihn brachten die Täter zu Boden; dabei erlitt er eine Kopfverletzung.

Anschließend fesselten die Männer beide mit Kabelbindern und forderten unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe eines Tresors. Da sich kein Tresor im Haus befand, durchsuchten die Täter die Räume teilweise und entwendeten Bargeld sowie die Mobiltelefone des Ehepaars. Danach flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Die Senioren konnten sich selbstständig befreien und den Notruf wählen. Beide standen unter Schock und wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Eine umgehend eingeleitete Fahndung verlief bislang ohne Erfolg.

Die Räuber wurden als etwa 40 Jahre alt, 180 Zentimeter groß und athletisch beschrieben. Beide trugen dunkle Jacken, weiße Turnschuhe, Handschuhe, waren maskiert und sollen Tattoos oder Piercings im Gesicht gehabt haben.

Die Polizei Bremen bittet Zeugen, die am Montagmorgen im Bereich der Waller Heerstraße zwischen Ritter-Raschen-Platz und Oldesloer Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich beim Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell