PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0031 --Ehepaar im Wohnhaus in Walle überfallen - Polizei sucht Zeugen--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Walle, OT-Walle, Waller Heerstraße
Zeit: 	12.01.26, 9 Uhr

Am Montagmorgen gegen 9 Uhr überfielen zwei bislang unbekannte Männer ein älteres Ehepaar in einem Wohnhaus im Stadtteil Walle. Die Polizei Bremen ermittelt und bittet um Hinweise.

Die Täter klingelten an der Haustür in der Waller Heerstraße und fragten nach einer Person. Als die 73-jährige Bewohnerin die Tür öffnete, drängten die Männer sie in das Haus und brachten sie zu Boden. Kurz darauf kam ihr 81-jähriger Ehemann aus einem anderen Zimmer hinzu. Auch ihn brachten die Täter zu Boden; dabei erlitt er eine Kopfverletzung.

Anschließend fesselten die Männer beide mit Kabelbindern und forderten unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe eines Tresors. Da sich kein Tresor im Haus befand, durchsuchten die Täter die Räume teilweise und entwendeten Bargeld sowie die Mobiltelefone des Ehepaars. Danach flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Die Senioren konnten sich selbstständig befreien und den Notruf wählen. Beide standen unter Schock und wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Eine umgehend eingeleitete Fahndung verlief bislang ohne Erfolg.

Die Räuber wurden als etwa 40 Jahre alt, 180 Zentimeter groß und athletisch beschrieben. Beide trugen dunkle Jacken, weiße Turnschuhe, Handschuhe, waren maskiert und sollen Tattoos oder Piercings im Gesicht gehabt haben.

Die Polizei Bremen bittet Zeugen, die am Montagmorgen im Bereich der Waller Heerstraße zwischen Ritter-Raschen-Platz und Oldesloer Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich beim Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Pressestelle
Nils Matthiesen
Telefon: 0421 361-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 12.01.2026 – 15:29

    POL-HB: Nr.: 0030 --Scheiben in Schnellrestaurant eingeschlagen und Fassade beschmiert--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Huchting, OT Kirchhuchting, Kirchhuchtinger Landstraße Zeit: 12.01.2026, 03:40 Uhr In Huchting schlugen in der Nacht zu Montag unbekannte die Fensterscheiben eines Schnellrestaurants ein und beschmierten die Hauswand großflächig mit Hakenkreuzen und ausländerfeindlichen Parolen. Die Polizei Bremen sucht Zeugen. Der Eigentümer des ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 15:13

    POL-HB: Nr.: 0028 --Illegale Glücksspielautomaten bei Kontrollen festgestellt--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Gröpelingen Zeit: 09.01.2026 - 10.01.2026, 16:00 - 00:30 Uhr Einsatzkräfte der Polizei Bremen führten am vergangenen Wochenende gemeinsam mit der Glücksspielaufsicht behördenübergreifende Kontrollen in Gröpelingen aufgrund von illegalem Glücksspiel durch. Dabei wurden mehrere Spielautomaten beschlagnahmt, mehrere Personen beim ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 14:21

    POL-HB: Nr.: 0022 --Drogenhandel in der Neustadt aufgedeckt--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Neustadt Zeit: 08.01.2025, 14.20 Uhr Zivilkräfte der Polizei Bremen beobachteten am Donnerstagnachmittag an einem Kiosk in der Neustadt auffällige Aktivitäten, die auf Drogenhandel hindeuteten. Mehrere Personen aus der Drogenszene betraten den Laden und verließen ihn wiederholt ohne erkennbaren Warenerwerb. So auch ein 44-jähriger Mann, der sich nur etwa 20 Sekunden im Kiosk aufhielt und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren