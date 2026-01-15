PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0036 --Schwan am Werdersee getötet - Polizei sucht Zeugen--

Bremen (ots)

Ort: 	Bremen-Neustadt, Werdersee, Wanderweg
Zeit: 	14.01.26, 15.30 Uhr

Am Mittwochnachmittag entdeckte eine Spaziergängerin am Werdersee in der Neustadt einen getöteten Schwan, dem der Kopf mitsamt Hals abgetrennt worden war. Die Polizei Bremen bittet um Hinweise.

Das Tier lag auf der Seite der Werderinsel in einem Grünstreifen zwischen Rad- und Fußweg, nahe dem Ufer. Einsatzkräfte fanden den Schwan vor Ort und suchten das unmittelbare Umfeld nach weiteren Kadavern oder verletzten Tieren ab - ohne weiteren Befund.

Die Polizei und die Tierschutzbehörde ermitteln aufgrund einer Straftat nach dem Tierschutzgesetz. Dieses sieht für entsprechende Taten eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe vor.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Pressestelle
Nils Matthiesen
Telefon: 0421 361-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

