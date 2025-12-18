PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDLU: Wiederholt ohne gültige Fahrerlaubnis gefahren - Auto sichergestellt

Schifferstadt (ots)

Am Mittwochabend (17.12.25) kontrollierte die Polizei einen 51-jährigen Autofahrer in der Waldseer Straße. Im Verlauf der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der 51-jährige bereits mehrfach ohne gültige Fahrerlaubnis mit dem Auto gefahren war. Aufgrund der wiederholten Tatbegehung wurde das Auto zur Verhinderung weiterer Straftaten sichergestellt. Gegen den Fahrer wurde eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis erfasst.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

