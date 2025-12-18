Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Lambsheim - Fahrer unter Alkoholeinfluss

Lambsheim (ots)

Am 18.12.2025, gegen 01.00 Uhr, fiel einer Streife hiesiger Dienststelle am Ortsausgang Frankenthal in Richtung Lambsheim ein Pkw auf, welcher augenscheinlich Schlangenlinien fuhr. Im Rahmen der Nachfahrt konnte dies bestätigt werden. Der Pkw konnte dann in der Friedhofstraße in Lambsheim kontrolliert werden. Durch die eingesetzten Kräfte konnte bei dem 38-jährigen Mann aus Lambsheim Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,99 Promille. In Zusammenhang mit der vorher festgestellten auffälligen Fahrweise wurde ihm eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell