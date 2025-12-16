Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Fünf Verletzte bei Verkehrsunfall auf der A 565

Bonn (ots)

Feuerwehr und Rettungsdienst wurden heute um 17:37 Uhr auf die Bundesautobahn 565 (A 565) zwischen dem Autobahndreieck Bonn-Nordost und der Anschlussstelle Beuel alarmiert. Dort kam es am Stauende zu einem Verkehrsunfall, bei dem insgesamt fünf Personen verletzt wurden. Eine Person musste zur schonenden Rettung aufwändig aus dem Fahrzeug befreit werden. Hierzu wurde die Fahrzeugseite mit schwerem hydraulischem Rettungsgerät geöffnet. Alle weiteren Patienten erlitten lediglich leichte Verletzungen.

Für den Einsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst musste die Autobahn in Fahrtrichtung Koblenz vollständig gesperrt werden.

Insgesamt waren vier Rettungswagen und zwei Notärzte aus Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis sowie Feuerwehrkräfte der Feuerwache 1 in Bonn im Einsatz.

