PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Fünf Verletzte bei Verkehrsunfall auf der A 565

FW-BN: Fünf Verletzte bei Verkehrsunfall auf der A 565
  • Bild-Infos
  • Download

Bonn (ots)

Feuerwehr und Rettungsdienst wurden heute um 17:37 Uhr auf die Bundesautobahn 565 (A 565) zwischen dem Autobahndreieck Bonn-Nordost und der Anschlussstelle Beuel alarmiert. Dort kam es am Stauende zu einem Verkehrsunfall, bei dem insgesamt fünf Personen verletzt wurden. Eine Person musste zur schonenden Rettung aufwändig aus dem Fahrzeug befreit werden. Hierzu wurde die Fahrzeugseite mit schwerem hydraulischem Rettungsgerät geöffnet. Alle weiteren Patienten erlitten lediglich leichte Verletzungen.

Für den Einsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst musste die Autobahn in Fahrtrichtung Koblenz vollständig gesperrt werden.

Insgesamt waren vier Rettungswagen und zwei Notärzte aus Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis sowie Feuerwehrkräfte der Feuerwache 1 in Bonn im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn
Führungsdienst: Konrad Lipp
Pressedienst: David Bormann
Telefon: 0228 717-0
www.bonn.de/feuerwehr

WhatsApp-Kanal von Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn:
https://whatsapp.com/channel/0029VbBCF7aFsn0jp4PE4J0I

Original-Content von: Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn
Weitere Meldungen: Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren