Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Kellerbrand in Kessenich

Bonn (ots)

Kurz vor Mitternacht wurde der Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst ein Kellerbrand im Bonner Talweg gemeldet. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war der Treppenraum des Mehrfamilienwohnhauses bereits leicht verraucht. Da sich noch Personen in den Wohnungen befanden wurde zuerst eine Drehleiter in Stellung gebracht und die Kellertür durch einen Einsatztrupp unter Atemschutz gesichert. Weitere Trupps brachten insgesamt 3 Bewohner und einen Hund ins Freie. Erst dann erfolgte die Brandbekämpfung im Keller, unterstützt durch einen Hochleistungslüfter, der weiteres Eindringen von Brandrauch in den Treppenraum verhinderte. Die Löschmaßnahmen waren schnell erfolgreich. Im Einsatz waren insgesamt 28 Einsatzkräfte der Feuerwachen Innenstadt und Bad Godesberg sowie die Löscheinheit Kessenich der Freiwilligen Feuerwehr.

