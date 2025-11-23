Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Erstmeldung: Feuerwehr und Rettungsdienst am Sonntagabend an mehreren Einsatzstellen im Einsatz

Bonn (ots)

Um 18:49 Uhr wurde in der Bonner U-Bahn im Bereich des Haltepunktes Hauptbahnhof ein medizinischer Notfall gemeldet. Zur Rettung der Person mussten Feuerwehr und Rettungsdienst auch im Tunnelbereich tätig werden. Hierfür wurde der Fahrbetrieb eingestellt, sodass es für die Dauer des Einsatzes zu Einschränkungen der Stadtbahnlinien kam. Dadurch kam im Bereich des benachbarten Haltepunktes Juridicum eine Stadtbahn im U-Bahn-Tunnel zum Stehen. Fahrgäste mussten dort in der Stadtbahn betreut werden; eine Person wurde darüber hinaus medizinisch versorgt. Die Einsätze am Haltepunkt Hauptbahnhof und am Haltepunkt Juridicum sind beendet.

Gegen 19:30 Uhr wurde im Auerbergweg der Brand einer Gartenlaube gemeldet, der sich vor Ort bestätigte. Die Gartenlaube stand beim Eintreffen der Feuerwehr im Vollbrand. Die Löschmaßnahmen sind dort bereits abgeschlossen. Personenschaden war nicht zu verzeichnen.

Um 20:10 Uhr wurde ein Auffahrunfall sowie ein Alleinunfall mit insgesamt drei Pkw und zehn leicht- und mittelschwer verletzten Personen auf der BAB 565 auf Höhe der Anschlussstelle Hardtberg gemeldet. Nach rund einer Stunde war der Einsatz für Feuerwehr und Rettungsdienst dort beendet. Keine der betroffenen Personen musste in ein Krankenhaus transportiert werden.

Am Schulzentrum Hardtberg kam es gegen 20:25 Uhr zu einem Gebäudebrand. Die Löschmaßnahmen waren nach etwa einer Stunde beendet. Die aufwändige Entrauchung der Räume dauert derzeit noch an. Durch den Brand ein kleiner Teilbereich der Schule stark beschädigt und können vorerst nicht genutzt werden.

Insgesamt waren alle Feuer- und Rettungswachen sowie Löscheinheiten der Freiwilligen Feuerwehr an den verschiedenen Einsatzstellen sowie zur Nachbesetzung der verwaisten Feuerwachen im Einsatz. Weitere Berichterstattung folgt.

Original-Content von: Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn, übermittelt durch news aktuell