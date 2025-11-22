PRESSEPORTAL Presseportal Logo

FW-BN: Brand in Einfamilienhaus - Beide Bewohner unverletzt

Bonn (ots)

Bonn-Niederholtorf, 22.11.2025, 02:24 Uhr -

In der Nacht zum Samstag wurden die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst zu einem gemeldeten Wohnungsbrand alarmiert. Die meldende Person gab an, dass ihr Bett brennen würde. Die zuerst am Einsatzort eingetroffenen Kräfte der Polizei halfen zwei Bewohnern aus dem Gebäude, welches in den Obergeschossen stark verraucht war.

Nachdem durch die Feuerwehr kontrolliert wurde, dass sich keine weiteren Personen im Objekt befinden, wurde die Brandbekämpfung unter Atemschutz durchgeführt. Unterstützt wurde der Einsatz durch Lüftungsmaßnahmen. Die beiden Bewohner wurden vom Rettungsdienst gesichtet und konnten nach Abschluss der Einsatzmaßnahmen unverletzt in eine abgetrennte Wohneinheit im Erdgeschoss zurückkehren. Die Obergeschosse sind durch das Brandereignis vorerst unbewohnbar.

Bei Temperaturen unterhalb des Gefrierpunktes wurden an der Einsatzstelle Streumaßnahmen gegen frierendes Löschwasser durchgeführt. Nach rund einer Stunde Einsatzdauer wurde die Einsatzstelle an die Polizei zur Ermittlung der Brandursache übergeben.

Im Einsatz waren rund 40 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen 1, 2 und 3 der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Löscheinheiten Holtorf und Holzlar sowie ein Rettungsmittel aus dem Rhein-Sieg-Kreis.

