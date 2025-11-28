Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Vermuteter Gasaustritt erweist sich als Schmorbrand in Küche

Bonn (ots)

28.11.2025, 18:00 Uhr, Adolfstraße

Am Freitagabend entsandte die Leitstelle die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst zu einem vermuteten Gasaustritt innerhalb eines Gebäudes in der Bonner Nordstadt. Der Anrufer hatte plötzlich deutlich zischende Geräusche und ein ungewöhnlichen Geruch im Bereich einer Küche wahrgenommen.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war das Gebäude bereits vollständig geräumt. Die Einsatzkräfte stellten einen Wasseraustritt und einen deutlichen Schmorgeruch in der Küche fest. Ausgestattet mit Atemschutzgeräten, einer Wärmebildkamera und Gasmessgeräten wurde die Küche durch einen Trupp untersucht. Hierdurch konnte ein Gasaustritt bereits in der Frühphase des Einsatzes ausgeschlossen werden.

Letztlich konnte ein defekter Durchlauferhitzer als Ursache für den Geruch und das austretende Wasser identifiziert werden.

Die Einsatzkräfte trennten den betroffenen Bereich von der Wasser- und Elektroversorgung und lüfteten das Gebäude.

Um 18:40 Uhr konnte das Gebäude wieder an den Besitzer übergeben und der Einsatz beendet werden.

Im Einsatz waren 30 Einsatzkräfte der Feuerwachen 1, 2 und 3, der Rettungsdienst, sowie der Führungsdienst.

