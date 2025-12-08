Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Glück im Unglück! - Zwei parallele Brände verlaufen glimpflich!

Bonn (ots)

Bonn, 08.12.2025, 16:27 Uhr

Am Nachmittag des 08.12.2025 wurden die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn zu einem Brand in einer Tiefgarage in Bonn Beuel alarmiert. Vor Ort meldeten mehrere Anrufer eine Rauchentwicklung aus der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Marienstraße. Als kurz nach der Alarmierung die ersten Einsatzkräfte eintrafen, bestätigte sich das Szenario. Umgehend wurde ein Trupp unter Atemschutz zur Suche nach der genauen Brandstelle eingesetzt. Diese konnte in unmittelbarer Nähe zur Zufahrt lokalisiert werden. Es brannte lediglich ein Müllcontainer, der kurzerhand ins Freie gebracht und dort mit einem Löschrohr abgelöscht wurde. Ein Großteil der alarmierten Einsatzkräfte konnte daher frühzeitig aus dem Einsatz entlassen werden. Die komplett verrauchte Garage wurde im Anschluss mit mehreren Lüftern vom Rauch befreit. Das angrenzende Wohnhaus war von der Rauchausbreitung nicht betroffen, alle Wohnungen blieben somit bewohnbar, verletzt wurde niemand.

Noch während der Lüftungsmaßnahmen wurde der Leitstelle ein Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Bonn Tannenbusch gemeldet. Die bereits ausgelösten Einsatzkräfte aus Beuel machten sich umgehend auf den Weg zur Einsatzstelle in der Riesengebirgsstraße. Vor Ort konnte glücklicherweise festgestellt werden, dass es sich lediglich um einen brennenden Topf handelte, der bereits vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht wurde. Ein Eingreifen der Feuerwehr war somit nicht mehr notwendig. Eine betroffene Person wurde vorsorglich durch den Rettungsdienst gesichtet, konnte aber unverletzt vor Ort verbleiben.

An den beiden Einsatzstellen waren neben dem Rettungsdienst die Kräfte aller Feuer- und Rettungswachen der Berufsfeuerwehr sowie der Einheiten Beuel, Geislar, Holtorf, Holzlar, Rheindorf, Lannesdorf und Buschdorf der Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz.

