POL-PDLU: 7-jähriger Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt
Waldsee (ots)
Am Montagnachmittag (15.12.25) gegen 16:00 Uhr kam es im Einmündungsbereich L534 / Lutzenstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 62-jährigen Autofahrer und einem 7-jährigen Radfahrer. Der 7-Jährige befuhr den Gehweg der L534. Beim Queren der Lutzenstraße kam es zum Zusammenstoß mit dem von rechts kommenden Auto. In Folge dessen stürzte der 7-Jährige zu Boden und erlitt leichte Verletzungen am Kopf. Zur weiteren medizinischen Versorgung wurde er in ein Krankenhaus verbracht. Am Auto des 62-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4.000 EUR.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen
Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell