Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: 7-jähriger Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Waldsee (ots)

Am Montagnachmittag (15.12.25) gegen 16:00 Uhr kam es im Einmündungsbereich L534 / Lutzenstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 62-jährigen Autofahrer und einem 7-jährigen Radfahrer. Der 7-Jährige befuhr den Gehweg der L534. Beim Queren der Lutzenstraße kam es zum Zusammenstoß mit dem von rechts kommenden Auto. In Folge dessen stürzte der 7-Jährige zu Boden und erlitt leichte Verletzungen am Kopf. Zur weiteren medizinischen Versorgung wurde er in ein Krankenhaus verbracht. Am Auto des 62-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4.000 EUR.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell