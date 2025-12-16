PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: 7-jähriger Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Waldsee (ots)

Am Montagnachmittag (15.12.25) gegen 16:00 Uhr kam es im Einmündungsbereich L534 / Lutzenstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 62-jährigen Autofahrer und einem 7-jährigen Radfahrer. Der 7-Jährige befuhr den Gehweg der L534. Beim Queren der Lutzenstraße kam es zum Zusammenstoß mit dem von rechts kommenden Auto. In Folge dessen stürzte der 7-Jährige zu Boden und erlitt leichte Verletzungen am Kopf. Zur weiteren medizinischen Versorgung wurde er in ein Krankenhaus verbracht. Am Auto des 62-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4.000 EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 16.12.2025 – 10:47

    POL-PDLU: Frankenthal - Geschwindigkeitskontrollen

    Frankenthal (ots) - Am 15.12.2025, in der Zeit von 12.25 Uhr bis 13.50 Uhr, führten Kräfte der Polizei Frankenthal in der Straße Am Kanal, in Höhe der dortigen Baustelle, Geschwindigkeitskontrollen durch. Bei insgesamt 100 gemessenen Fahrzeugen und einer vorgeschriebenen Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h konnten 17 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden, wobei der höchst gemessene Wert bei 62 km/h lag. ...

    mehr
  • 16.12.2025 – 08:16

    POL-PDLU: Taschendiebstähle in der Innenstadt

    Speyer (ots) - Gleich zwei Taschendiebstähle wurden gestern Mittag in der Speyerer Innenstadt gemeldet. Eine 84-Jährige hielt sich zwischen 12:30 Uhr und 13:00 Uhr in einem Geschäft in der Gilgenstraße auf, als ihr eine unbekannte Person die Geldbörse aus der Handtasche entwendete, welche sie über ihren Rollator gehängt hatte. Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 250 Euro. Ebenfalls zum Opfer eines ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren