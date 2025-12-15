PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Präventionsstand "Sicher Wohnen - So schützen Sie sich vor Einbrechern"

Frankenthal (ots)

Die Polizeiinspektion Frankenthal und die Zentrale Prävention des Polizeipräsidiums Rheinpfalz lädt alle interessierten Bürgerinnen und Bürger zum Besuch des Informations- und Präventionsstandes

unter dem Motto "Haus im Blick",

am 19. Dezember 2025, zwischen 10 - 12 Uhr, Wormser Straße 109, Frankenthal, Passage Kaufland-Markt

recht herzlich ein.

Präventionsexperten der Polizei informieren Sie über typische Vorgehensweisen von Einbrechern und zeigen, wie sich Häuser und Wohnungen mit einfachen Mitteln deutlich besser schützen lassen. "Mit der Aktion "Haus im Blick" wollen wir möglichst viele Menschen erreichen, sensibilisieren und gleichzeitig aufzeigen, wie wirkungsvoll vorbeugende Maßnahmen sein können", sagt Michael Lerch, Leiter der Zentralen Prävention im Polizeipräsidium. An unserem Infostand beantworten speziell geschulte Grundschutzberatende Fragen zum Einbruchschutz, erläutern sinnvolle Sicherungsmaßnahmen an Fenstern und Türen und geben Verhaltenstipps für den Alltag - etwa bei Abwesenheit, Urlaub oder in der Nachbarschaftshilfe.

Hinweis:

Die Polizei bietet kostenlose, neutrale und individuelle Beratungen zum Einbruchschutz direkt bei den Bürgerinnen und Bürgern zu Hause an. Sie können entweder direkt an unserem Informationsstand einen Termin vereinbaren oder sich unmittelbar mit der für Ihren Wohnort zuständigen Polizeidienststelle in Verbindung setzen. Weitere Hinweise und praktische Tipps zum Thema Einbruchschutz finden Sie auch in unserem Podcast: https://youtu.be/cl6guf_7l_U

Wir freuen uns auf Ihr Kommen und einen informativen Austausch.

Ihre Polizeiinspektion Frankenthal

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Frankenthal (Pfalz)
Stefan Heißler

Telefon: 06233 313-3202 (oder -0)
E-Mail: pifrankenthal.presse@polizei.rlp.de
http://s.rlp.de/POLPDLU

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

