POL-PDLU: Unfall mit fünf Leichtverletzten auf dem Frankenthaler Weihnachtsmarkt

Frankenthal (ots)

Frankenthal - Unfall mit fünf Leichtverletzten auf dem Frankenthaler Weihnachtsmarkt

Am 14.12.25 kam es gegen 15:15 Uhr, auf dem Frankenthaler Weihnachtsmarkt, im Rahmen der Motorrad-Benefizfahrt der "Riding Santas", auf dem Rathausplatz zu einem Verkehrsunfall, nachdem ein Fahrer der Kolonne die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hat. Der Motorradfahrer stürzte in der Folge und verletzte sich hierbei leicht. Darüber hinaus wurden vier weitere Festbesucher, durch das umstürzende Motorrad leicht verletzt und durch den Rettungsdienst vor Ort ambulant versorgt. Die Polizei Frankenthal hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

