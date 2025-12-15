Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unbekannte versuchen Madonnenfigur zu stehlen - Hinweise gesucht

Schifferstadt (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch (10.12.25) bis Sonntag (14.12.25) versuchten bislang unbekannte Täter eine kupferne Madonnenfigur von einem Grab auf dem Waldfriedhof in Schifferstadt zu entwenden. Die Täter lösten die ca. 1,50 m große Figur gewaltsam aus ihrer Verankerung, ließen diese jedoch vor Ort zurück. Am Grab entstand Sachschaden.

Im Zeitraum vom 02.12.25 bis 12.12.25 kam es zu einem ähnlichen Vorfall, bei welchem die Täter ebenfalls eine Bronzestatur von einem Grab auf dem Waldfriedhof gewaltsam entfernt und mitgenommen hatten. Auch hier liegen keine Hinweise auf die Täter vor. Ein Zusammenhang der beiden Taten kann nicht ausgeschlossen werden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 - 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.

