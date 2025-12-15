Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Raubdelikt

Frankenthal (ots)

Am 15.12.2025, gegen 04.20 Uhr, meldete sich der 42-jährige Geschädigte aus Frankenthal auf hiesiger Dienststelle und teilte mit, dass er gerade im Bereich der Hans-Purrmann-Straße ausgeraubt wurde. Vor Ort konnte durch die eingesetzte Streife ermittelt werden, dass der Geschädigte von der Hans-Fay-Straße aus in Richtung Hans-Purrmann-Straße zu Fuß unterwegs war, als ihm unvermittelt ein nicht bestimmbarer Gegenstand in den Rücken gehalten wurde und er vom Täter zur Herausgabe seiner Brieftasche aufgefordert wurde, weiterhin wurde er noch, zur Untermauerung der Forderung, in den Schwitzkasten genommen. Nach Herausgabe seiner Brieftasche konnte er noch zwei männliche Personen in Richtung Hans-Holbein-Straße wegrennen sehen. Zur Beschreibung konnte er nur angeben, dass sie männlich und dunkel gekleidet waren. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ergebnislos.

Haben Sie etwas Verdächtiges beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Frankenthal telefonisch unter der Telefonnummer 06233/313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

