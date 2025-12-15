PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Raubdelikt

Frankenthal (ots)

Am 15.12.2025, gegen 04.20 Uhr, meldete sich der 42-jährige Geschädigte aus Frankenthal auf hiesiger Dienststelle und teilte mit, dass er gerade im Bereich der Hans-Purrmann-Straße ausgeraubt wurde. Vor Ort konnte durch die eingesetzte Streife ermittelt werden, dass der Geschädigte von der Hans-Fay-Straße aus in Richtung Hans-Purrmann-Straße zu Fuß unterwegs war, als ihm unvermittelt ein nicht bestimmbarer Gegenstand in den Rücken gehalten wurde und er vom Täter zur Herausgabe seiner Brieftasche aufgefordert wurde, weiterhin wurde er noch, zur Untermauerung der Forderung, in den Schwitzkasten genommen. Nach Herausgabe seiner Brieftasche konnte er noch zwei männliche Personen in Richtung Hans-Holbein-Straße wegrennen sehen. Zur Beschreibung konnte er nur angeben, dass sie männlich und dunkel gekleidet waren. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ergebnislos.

Haben Sie etwas Verdächtiges beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Frankenthal telefonisch unter der Telefonnummer 06233/313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Frankenthal (Pfalz)
Stefan Heißler

Telefon: 06233 313-3202 (oder -0)
E-Mail: pifrankenthal.presse@polizei.rlp.de
http://s.rlp.de/POLPDLU

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 14.12.2025 – 17:41

    POL-PDLU: Unfall mit fünf Leichtverletzten auf dem Frankenthaler Weihnachtsmarkt

    Frankenthal (ots) - Frankenthal - Unfall mit fünf Leichtverletzten auf dem Frankenthaler Weihnachtsmarkt Am 14.12.25 kam es gegen 15:15 Uhr, auf dem Frankenthaler Weihnachtsmarkt, im Rahmen der Motorrad-Benefizfahrt der "Riding Santas", auf dem Rathausplatz zu einem Verkehrsunfall, nachdem ein Fahrer der Kolonne die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hat. Der ...

    mehr
  • 14.12.2025 – 08:31

    POL-PDLU: Ingewahrsamnahme einer männlichen Person 14.12.2025, 00:34 Uhr

    Speyer (ots) - Gegen Mitternacht wurde die Polizei von Zeugen auf zwei streitende Personen hingewiesen. In der Heinrich-Heine-Straße wurde ein 41-jähriger Mann und eine 43-jährige Frau festgestellt, beide waren stark alkoholisiert. Nach Aussage der Zeugen habe der Mann die Frau bedroht. Er zeigte auch im Beisein der polizeilichen Einsatzkräfte aggressives Verhalten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren