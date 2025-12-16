PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Taschendiebstähle in der Innenstadt

Speyer (ots)

Gleich zwei Taschendiebstähle wurden gestern Mittag in der Speyerer Innenstadt gemeldet. Eine 84-Jährige hielt sich zwischen 12:30 Uhr und 13:00 Uhr in einem Geschäft in der Gilgenstraße auf, als ihr eine unbekannte Person die Geldbörse aus der Handtasche entwendete, welche sie über ihren Rollator gehängt hatte. Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 250 Euro. Ebenfalls zum Opfer eines Taschendiebstahls wurde eine 71-Jährige, die sich im gleichen Zeitraum von einem Supermarkt in der Maximilianstraße über den Weihnachtsmarkt zu weiteren Geschäften begab. Auch ihr wurde der Geldbeutel aus einer Tragetasche entwendet, die sie mit sich führte. Der Schaden wird auf circa 35 Euro geschätzt. Hinweise zum Täter bzw. zur Täterin sind bislang nicht bekannt.

Zeugen, die am Montagmittag verdächtige Personen in der Innenstadt wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Taschendiebe machen sich insbesondere das Gedränge bei Veranstaltungen, in Geschäften oder öffentlichen Verkehrsmitteln zunutze, um zuzuschlagen, in dem sie beispielsweise ihre Opfer anrempeln oder diese ablenken, während ihre Komplizen in die Tasche greifen. Die Methoden sind hierbei vielfältig

So schützen Sie sich vor Taschendieben:

   - Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: 
     Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher 
     nach der Beute.
   - Tragen Sie Geld, Kreditkarten, Papiere und Mobiltelefone immer 
     in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung 
     möglichst dicht am Körper.
   - Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der 
     Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.
   - Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen 
     Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.
   - Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb 
     oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.
   - Seien Sie besonders im Gedränge, z.B. bei Veranstaltungen oder 
     kurz vor Ladenschluss sowie in stark frequentierten, 
     öffentlichen Verkehrsmitteln aufmerksam und schützen Sie ihr 
     Eigentum!
   - Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden 
     (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an 
     Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiinspektion Speyer
Susanne Lause
Telefon: 06232-137-262 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

