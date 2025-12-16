POL-PDLU: Frankenthal - Geschwindigkeitskontrollen

Speyer (ots) - Gleich zwei Taschendiebstähle wurden gestern Mittag in der Speyerer Innenstadt gemeldet. Eine 84-Jährige hielt sich zwischen 12:30 Uhr und 13:00 Uhr in einem Geschäft in der Gilgenstraße auf, als ihr eine unbekannte Person die Geldbörse aus der Handtasche entwendete, welche sie über ihren Rollator gehängt hatte. Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 250 Euro. Ebenfalls zum Opfer eines ...

mehr