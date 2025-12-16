POL-PDLU: Frankenthal - Geschwindigkeitskontrollen
Frankenthal (ots)
Am 15.12.2025, in der Zeit von 12.25 Uhr bis 13.50 Uhr, führten Kräfte der Polizei Frankenthal in der Straße Am Kanal, in Höhe der dortigen Baustelle, Geschwindigkeitskontrollen durch. Bei insgesamt 100 gemessenen Fahrzeugen und einer vorgeschriebenen Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h konnten 17 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden, wobei der höchst gemessene Wert bei 62 km/h lag.
