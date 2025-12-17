PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Maxdorf - Falscher Polizeibeamter erbeutet insgesamt 16.500 EUR

Ludwigshafen (ots)

Am Vormittag des 15.12.2025 wurde eine Seniorin aus dem Rhein-Pfalz-Kreis Opfer eines Betruges. Sie erhielt mehrere Anrufe eines falschen Polizeibeamten, der vorgab, dass bei der Festnahme eines Täters nach einem Einbruch, ein Zettel gefunden worden wäre, auf dem der Name der Seniorin gestanden hätte. Um die finanzielle Situation zu überprüfen, sollte die Angerufene jeweils 8000 und 8500 EUR von ihrem Konto abheben. Die Rentnerin folgte den Anweisungen des Anrufers und hob im Anschluss die geforderten Beträge von der Bank ab. Das Geld deponierte sie sodann an einem zuvor vereinbarten Ort, welches dort kurze Zeit später durch den unbekannten Täter unbemerkt abgeholt wurde. Erst am Folgetag meldete die Geschädigte den Vorfall der Polizei, als sie feststellte, dass das Geld nicht wie vereinbart auf ihr Konto zurücküberwiesen wurde.

Die Polizei warnt ausdrücklich vor der Betrugsmasche durch falsche Polizeibeamte: - Gehen Sie auf keinen Fall auf Geldforderungen oder die Übergabe von Wertgegenständen ein - Lassen Sie keinen Unbekannten in die Wohnung und machen Sie am Telefon keine Angabe zu Vermögensverhältnissen oder persönlichen Daten. - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und legen Sie im Zweifel einfach auf - Setzen Sie sich mit Ihrer örtlichen Polizei in Verbindung, oder wählen Sie den Notruf, wenn Sie einen solchen verdächtigen Anruf erhalten - Klären Sie auch Angehörige über die Betrugsmasche auf

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiwache Maxdorf
Telefon: 06237/934-1100
E-Mail: pwmaxdorf@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

