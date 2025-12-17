Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrskontrollen

Schifferstadt (ots)

Am Dienstag (16.12.25) führten Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Schifferstadt im Zeitraum von 12:00 Uhr bis 14:00 Uhr Verkehrskontrollen in der Hauptstraße in Schifferstadt durch. Ein Autofahrer wurde bei der Benutzung eines Handys während der Fahrt festgestellt, weshalb dieser nun mit einem Bußgeld in Höhe von 100 EUR sowie einem Punkt rechnen muss. Darüber hinaus musste die Polizei zwei Mängelberichte (1x abgelaufener TÜV und 1x mangelhafte Beleuchtung) an Fahrzeugführer ausstellen. Darüber hinaus wurde ein Transporter eines 38-Jährigen kontrolliert, bei welchen sich herausstellte, dass kein gültiger Versicherungsschutz vorliegt. Dem 38-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und die Kennzeichen sichergestellt. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

