POL-HB: Nr.: 0037 --Kurzversammlung mit Pyrotechnik im Ostertor

Ort: Bremen-Mitte, OT Ostertor, Sielwall Zeit: 14.01.2026, 22 Uhr

Am Mittwochabend versammelte sich im Ortsteil Ostertor eine 20- bis 30-köpfige Personengruppe, zündete Pyrotechnik und zeigte ein Transparent mit der Aufschrift "Free Maja".

Die Gruppe hielt sich gegen 22 Uhr im Bereich der Sielwallkreuzung auf. Noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte lösten sich die Teilnehmenden auf und entfernten sich in unterschiedliche Richtungen.

Im Nahbereich stellten Einsatzkräfte zwei Personen im Alter von 17 und 18 Jahren und sicherten Beweismittel.

Die Polizei Bremen leitete Ermittlungen wegen Verstößen gegen das Versammlungsgesetz sowie das Sprengstoffgesetz ein. Zeugenhinweise gehen an den Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888.

