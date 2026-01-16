PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0041 --17-jähriger Autoaufbrecher gestellt--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Steinhäuserstraße
Zeit: 	16.01.2026, 02:55 Uhr

Ein 17-Jähriger wurde in der Nacht zu Freitag von Einsatzkräften der Polizei Bremen und der Bundespolizei nach einem Autoaufbruch in der Bahnhofsvorstadt vorläufig festgenommen. Er hatte zuvor die Scheibe eines Autos eingeschlagen.

Gegen 02:55 Uhr wurde ein Anwohner in der Steinhäuserstraße durch ein lautes Knallen geweckt. Als er auf seinen Balkon ging, beobachtete er, wie sich drei Männer an einem Skoda zu schaffen machten und die Fahrzeugtüren öffneten. Währenddessen alarmierte er über den Notruf die Polizei. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, flüchteten die drei Unbekannten zunächst. Eine Streife der Bundespolizei, die sich in der Nähe befand, unterstützte die Einsatzkräfte der Polizei Bremen mit Diensthündin Alpha, die einen der Täter kurze Zeit später in Tatortnähe auf einem Treppengerüst aufspürte und stellte.

Dem 17-Jährigen erwartet jetzt eine Strafanzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. Die weiteren Ermittlungen, auch zu den zwei unbekannten Tätern, dauern an. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Jugendliche an den Kinder- und Jugendnotdienst überstellt.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Nastasja-Klara Nadolska
Telefon: 0421/362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 15.01.2026 – 16:38

    POL-HB: Nr.: 0039 --Lkw verliert Ladung und sorgt für mehrstündige Vollsperrung--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Findorff, OT In den Hufen, Bundesautobahn 27 Zeit: 15.01.2026, 12 Uhr Am Donnerstagmittag verlor ein Sattelzug auf der Auffahrt Überseestadt in Fahrtrichtung Hannover mehrere Holzbauteile. Verletzt wurde niemand. Die Auffahrt ist weiterhin gesperrt. Gegen 12 Uhr war der 45-Jährige Fahrer eines Sattelzuges auf der Auffahrt des ...

    mehr
  • 15.01.2026 – 11:00

    POL-HB: Nr.: 0038 --Frau ausgeraubt--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Ohlenhof, Wittekindstraße Zeit: 14.01.2026, 22:00 Uhr Zwei unbekannte Männer raubten am späten Mittwochabend eine 53 Jahre alte Frau in Gröpelingen aus. Sie besprühten sie vermutlich mit Pfefferspray, entrissen ihr die Handtasche und flüchteten Die Polizei sucht Zeugen. Etwa um 22:00 Uhr schloss die 53-Jährige gerade ihren Kiosk in der Wittekindstraße ab, als sich die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren