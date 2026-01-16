Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0041 --17-jähriger Autoaufbrecher gestellt--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Steinhäuserstraße Zeit: 16.01.2026, 02:55 Uhr

Ein 17-Jähriger wurde in der Nacht zu Freitag von Einsatzkräften der Polizei Bremen und der Bundespolizei nach einem Autoaufbruch in der Bahnhofsvorstadt vorläufig festgenommen. Er hatte zuvor die Scheibe eines Autos eingeschlagen.

Gegen 02:55 Uhr wurde ein Anwohner in der Steinhäuserstraße durch ein lautes Knallen geweckt. Als er auf seinen Balkon ging, beobachtete er, wie sich drei Männer an einem Skoda zu schaffen machten und die Fahrzeugtüren öffneten. Währenddessen alarmierte er über den Notruf die Polizei. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, flüchteten die drei Unbekannten zunächst. Eine Streife der Bundespolizei, die sich in der Nähe befand, unterstützte die Einsatzkräfte der Polizei Bremen mit Diensthündin Alpha, die einen der Täter kurze Zeit später in Tatortnähe auf einem Treppengerüst aufspürte und stellte.

Dem 17-Jährigen erwartet jetzt eine Strafanzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. Die weiteren Ermittlungen, auch zu den zwei unbekannten Tätern, dauern an. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Jugendliche an den Kinder- und Jugendnotdienst überstellt.

