Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0043 --Mann mit Messer lebensgefährlich verletzt--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Bahnhofsplatz Zeit: 16.01.2026, 06:25 Uhr

Ein 35 Jahre alter Mann erlitt in der Nähe des Hauptbahnhofes infolge einer Auseinandersetzung lebensgefährliche Messerstiche. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 06:25 Uhr wurden Einsatzkräfte aufgrund einer Auseinandersetzung zum Bahnhofsplatz gerufen. Vor Ort fanden sie den lebensgefährlich verletzen 35-Jährigen vor. Laut ersten Zeugenaussagen soll es zuvor zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit einem unbekannten Mann gekommen sein. Eine genauere Täterbeschreibung konnten sie nicht abgeben. Nachdem die Einsatzkräfte Erste Hilfe geleistet hatten, brachten Rettungskräfte dem Mann in ein Krankenhaus, wo er notoperiert wurde. Die Staatsanwaltschaft Bremen und die Kriminalpolizei ermitteln wegen eines versuchten Tötungsdeliktes und suchen Zeugen.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell