Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0045--Einsatz in der Neustadt--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Neustadt, OT Neuenland, Duckwitzstraße
Zeit: 	16.1.26, 16.40 Uhr

Am Freitagnachmittag kam es in einem Einkaufsmarkt in der Neustadt zu einem größeren Polizei- und Rettungseinsatz.

Nach ersten Erkenntnissen soll eine psychisch auffällige Frau sich selbst und ihre beiden Kinder mit einer augenscheinlich brennbaren Flüssigkeit in dem Supermarkt übergossen haben. Zudem soll die Frau die Flüssigkeit selbst getrunken und einem Kind gewaltsam eingeflößt haben. Ein anschließender Versuch der Mutter, die Flüssigkeit zu entzünden, konnte durch eingreifende Zeugen verhindert werden. Alarmierte Polizeikräfte brachten die Situation unter Kontrolle. Nach einer Erstversorgung von Rettungskräften wurden die 40-Jährige und die beiden vier und acht Jahre alten Jungen für weitere Behandlungen in Krankenhäuser gebracht.

Der Tatort wurde abgesperrt, erste Zeugen befragt und Spuren sowie Beweismittel gesichert. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft Bremen wegen eines versuchten Tötungsdeliktes dauern an. Weitere Auskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft Bremen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Franka Haedke
Telefon: 0421/362-12114
Fax: 0421/362-3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

