Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0047--Nach Messerangriff: Polizei nimmt Verdächtigen fest--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Bahnhofsplatz Zeit: 16.1.26, 6.25 Uhr

Nach dem Messerangriff am Freitagmorgen in der Bahnhofsvorstadt, wir berichteten unter der Pressemeldung Nr. 0043, nahm die Polizei in der Nacht zu Samstag einen 35 Jahre alten Tatverdächtigen fest.

Ein 33-Jähriger wurde am Freitagmorgen am Bahnhofsplatz mit einem Messer lebensgefährlich verletzt. Die Polizei konnte den Täter über die Videoleitstelle identifizieren. Einsatzkräfte nahmen den 35 Jahre alten Tatverdächtigen daraufhin noch in der Nacht im Bahnhofsumfeld fest.

Gegen den wohnungslosen Mann mit türkischer Staatsangehörigkeit werden derzeit Haftgründe geprüft. Polizei und Staatsanwaltschaft Bremen ermitteln wegen eines versuchten Tötungsdeliktes.

