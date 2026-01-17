PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0047--Nach Messerangriff: Polizei nimmt Verdächtigen fest--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Bahnhofsplatz
Zeit: 	16.1.26, 6.25 Uhr

Nach dem Messerangriff am Freitagmorgen in der Bahnhofsvorstadt, wir berichteten unter der Pressemeldung Nr. 0043, nahm die Polizei in der Nacht zu Samstag einen 35 Jahre alten Tatverdächtigen fest.

Ein 33-Jähriger wurde am Freitagmorgen am Bahnhofsplatz mit einem Messer lebensgefährlich verletzt. Die Polizei konnte den Täter über die Videoleitstelle identifizieren. Einsatzkräfte nahmen den 35 Jahre alten Tatverdächtigen daraufhin noch in der Nacht im Bahnhofsumfeld fest.

Gegen den wohnungslosen Mann mit türkischer Staatsangehörigkeit werden derzeit Haftgründe geprüft. Polizei und Staatsanwaltschaft Bremen ermitteln wegen eines versuchten Tötungsdeliktes.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Franka Haedke
Telefon: 0421/362-12114
Fax: 0421/362-3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizei Bremen
  • 17.01.2026 – 09:26

    POL-HB: Nr.: 0046--Polizei zum Heimspiel gegen Frankfurt--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen, Weserstadion Zeit: 16.1.26, 20.30 Uhr Am Freitagabend standen sich um 20.30 Uhr der SV Werder Bremen und die Eintracht Frankfurt im ausverkauften Weserstadion gegenüber. Die Polizei begleitete die Geschehnisse rund um die Partie und verhinderte größere Auseinandersetzungen. Die Anreise der Gästefans erfolgte mit dem Zug und individuell. Ein Fanmarsch ins Stadion verlief ohne größere ...

    mehr
  • 17.01.2026 – 09:00

    POL-HB: Nr.: 0044--Polizei fasst Friseur-Einbrecher--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Findorff, OT Findorff-Bürgerweide, Timmersloher Straße Zeit: 16.1.26, 4 Uhr Die Bremer Polizei nahm in der Nacht zu Freitag zwei junge Einbrecher in Findorff vorläufig fest. Die 16- und 17-Jährigen waren in einen Friseur-Salon eingestiegen und kurze Zeit später durch Einsatzkräfte gefasst worden. Ein dritter Mittäter konnte flüchten. Die Täter schlugen eine Fensterscheibe des ...

    mehr
  • 16.01.2026 – 20:30

    POL-HB: Nr.: 0045--Einsatz in der Neustadt--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Neustadt, OT Neuenland, Duckwitzstraße Zeit: 16.1.26, 16.40 Uhr Am Freitagnachmittag kam es in einem Einkaufsmarkt in der Neustadt zu einem größeren Polizei- und Rettungseinsatz. Nach ersten Erkenntnissen soll eine psychisch auffällige Frau sich selbst und ihre beiden Kinder mit einer augenscheinlich brennbaren Flüssigkeit in dem Supermarkt übergossen haben. Zudem soll die Frau die ...

    mehr
