POL-HB: Nr.: 0048--Zeugenaufruf nach Überfall im Steintor

Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, OT Steintor, Vor dem Steintor Zeit: 17.01.26, 0.30 Uhr

In der Nacht zu Samstag wurde ein 53 Jahre alter Mann im Steintorviertel überfallen. Die Täter flüchteten unerkannt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Der 53-Jährige hatte zuvor am Freitagabend das Bundesligaspiel Werder gegen Frankfurt im Weserstadion geschaut. Nach Spielende begab er sich zu einem Kiosk, und kaufte sich etwas zu essen. Auf einer Bank am Ziegenmarkt wurde er dabei von mehreren Unbekannten in ein Gespräch verwickelt. Ein Mann hielt dabei ein Messer halbverdeckt in der Hand.

Plötzlich soll eine Frau aus der Gruppe heraus ihn unvermittelt attackiert haben. Er stürzte zu Boden und verlor kurzzeitig das Bewusstsein. Als der Mann nach wenigen Sekunden wieder zu sich kam, soll ein Angreifer erneut auf ihn eingeschlagen haben. Anschließend flüchtete die etwa achtköpfige Tätergruppe mit seinem geraubten Handy und seiner Geldbörse in Richtung Sielwall. Mit Unterstützung einer Passantin konnte der 53-Jährige im Anschluss den Notruf wählen. Er musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Täter sollen zwischen 25 und 29 Jahre alt sein, mit dunklen Haaren und dunklem Teint. Sie waren überwiegend dunkel gekleidet. Die etwa 20 Jahre alte Frau wurde mit schwarzen, langen Haaren beschrieben und trug eine dunkle Daunenjacke.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen schweren Raubes aufgenommen. Zeugen, die im genannten Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, melden sich jederzeit beim Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter der Rufnummer 0421 362-3888.

