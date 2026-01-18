PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0048--Zeugenaufruf nach Überfall im Steintor--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Östliche Vorstadt, OT Steintor, Vor dem Steintor
Zeit: 	17.01.26, 0.30 Uhr

In der Nacht zu Samstag wurde ein 53 Jahre alter Mann im Steintorviertel überfallen. Die Täter flüchteten unerkannt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Der 53-Jährige hatte zuvor am Freitagabend das Bundesligaspiel Werder gegen Frankfurt im Weserstadion geschaut. Nach Spielende begab er sich zu einem Kiosk, und kaufte sich etwas zu essen. Auf einer Bank am Ziegenmarkt wurde er dabei von mehreren Unbekannten in ein Gespräch verwickelt. Ein Mann hielt dabei ein Messer halbverdeckt in der Hand.

Plötzlich soll eine Frau aus der Gruppe heraus ihn unvermittelt attackiert haben. Er stürzte zu Boden und verlor kurzzeitig das Bewusstsein. Als der Mann nach wenigen Sekunden wieder zu sich kam, soll ein Angreifer erneut auf ihn eingeschlagen haben. Anschließend flüchtete die etwa achtköpfige Tätergruppe mit seinem geraubten Handy und seiner Geldbörse in Richtung Sielwall. Mit Unterstützung einer Passantin konnte der 53-Jährige im Anschluss den Notruf wählen. Er musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Täter sollen zwischen 25 und 29 Jahre alt sein, mit dunklen Haaren und dunklem Teint. Sie waren überwiegend dunkel gekleidet. Die etwa 20 Jahre alte Frau wurde mit schwarzen, langen Haaren beschrieben und trug eine dunkle Daunenjacke.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen schweren Raubes aufgenommen. Zeugen, die im genannten Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, melden sich jederzeit beim Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter der Rufnummer 0421 362-3888.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Franka Haedke
Telefon: 0421/362-12114
Fax: 0421/362-3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 17.01.2026 – 10:39

    POL-HB: Nr.: 0047--Nach Messerangriff: Polizei nimmt Verdächtigen fest--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Bahnhofsplatz Zeit: 16.1.26, 6.25 Uhr Nach dem Messerangriff am Freitagmorgen in der Bahnhofsvorstadt, wir berichteten unter der Pressemeldung Nr. 0043, nahm die Polizei in der Nacht zu Samstag einen 35 Jahre alten Tatverdächtigen fest. Ein 33-Jähriger wurde am Freitagmorgen am Bahnhofsplatz mit einem Messer ...

    mehr
  • 17.01.2026 – 09:26

    POL-HB: Nr.: 0046--Polizei zum Heimspiel gegen Frankfurt--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen, Weserstadion Zeit: 16.1.26, 20.30 Uhr Am Freitagabend standen sich um 20.30 Uhr der SV Werder Bremen und die Eintracht Frankfurt im ausverkauften Weserstadion gegenüber. Die Polizei begleitete die Geschehnisse rund um die Partie und verhinderte größere Auseinandersetzungen. Die Anreise der Gästefans erfolgte mit dem Zug und individuell. Ein Fanmarsch ins Stadion verlief ohne größere ...

    mehr
  • 17.01.2026 – 09:00

    POL-HB: Nr.: 0044--Polizei fasst Friseur-Einbrecher--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Findorff, OT Findorff-Bürgerweide, Timmersloher Straße Zeit: 16.1.26, 4 Uhr Die Bremer Polizei nahm in der Nacht zu Freitag zwei junge Einbrecher in Findorff vorläufig fest. Die 16- und 17-Jährigen waren in einen Friseur-Salon eingestiegen und kurze Zeit später durch Einsatzkräfte gefasst worden. Ein dritter Mittäter konnte flüchten. Die Täter schlugen eine Fensterscheibe des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren