Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahndungserfolg nach flüchtigen Graffiti Sprayer

Jena (ots)

Am Freitagabend erhielt der ID Jena über einen aufmerksamen Mitteiler Kenntnis von einem Graffiti Sprayer im Bereich Jena-Nord. Dieser soll die Fassade eines Einkaufsmarkts mit diversen Schmierereien versehen haben. Im Anschluss soll der Täter geflüchtet sein. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter in Wenigenjena angetroffen werden. Dieser führte die passende Lackspraydose und Handschuhe mit Anhaftungen mit sich. Bei der Kontrolle fiel den Beamten ein weiteres frisches Graffiti an einer Hausfassade auf. Der Täter war ehrlich und räumte beide Taten ein. Der 46-jährige Mann muss sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten.

