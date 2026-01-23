Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: "Haus im Blick" - Einbruchschutz aus erster Hand Polizei lädt zum Info-Vortrag in Frankenthal am 05.02.2026 ein

Bild-Infos

Download

Frankenthal (ots)

Das Polizeipräsidium Rheinpfalz verstärkt in der dunklen Jahreszeit seine Präventionsarbeit gegen Wohnungseinbruchsdiebstahl. Unter dem Titel "Haus im Blick" findet am Donnerstag, den 05.02.2026, von 18:30 Uhr bis circa 20:00 Uhr eine Schwerpunktaktion zum Thema Einbruchschutz statt. An dem Infoabend im Lehrsaal der Feuerwehr Frankenthal (2. Obergeschoss) im Nordring 3 bieten wir Bürgerinnen und Bürgern ganz konkrete Tipps rund um den Einbruchschutz an.

Präventionsexperten der Polizei informieren Sie über typische Vorgehensweisen von Einbrechern und zeigen, wie sich Häuser und Wohnungen mit einfachen Mitteln deutlich besser schützen lassen. "Mit der Aktion "Haus im Blick" wollen wir möglichst viele Menschen erreichen, sensibilisieren und gleichzeitig aufzeigen, wie wirkungsvoll vorbeugende Maßnahmen sein können", sagt Michael Lerch, Leiter der Zentralen Prävention im Polizeipräsidium.

An dem Infoabend beantworten speziell geschulte Grundschutzberatende Fragen zum Einbruchschutz, erläutern sinnvolle Sicherungsmaßnahmen an Fenstern und Türen und geben Verhaltenstipps für den Alltag - etwa bei Abwesenheit, Urlaub oder in der Nachbarschaftshilfe. Auch die häufigsten Irrtümer rund um Alarmanlagen, "sichere" Schlösser oder vermeintlich abschreckende Maßnahmen werden thematisiert. Im Anschluss besteht Gelegenheit für Fragen und Austausch.

Hinweis:

Die Polizei bietet kostenlose, neutrale und individuelle Beratungen zum Einbruchschutz direkt bei den Bürgerinnen und Bürgern zu Hause an. Sie können entweder direkt an unserem Informationsstand einen Termin vereinbaren oder sich unmittelbar mit der für Ihren Wohnort zuständigen Polizeidienststelle in Verbindung setzen.

Weitere Hinweise und praktische Tipps zum Thema Einbruchschutz finden Sie auch in unserem Podcast: https://www.youtube.com/watch?v=cl6guf_7l_U

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell