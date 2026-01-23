POL-PPRP: 49-Jähriger verletzt - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - In der Nacht von Mittwoch (21.01.2026) auf Donnerstag (22.01.2026) kam es zwischen 21 Uhr und 5 Uhr zu mehreren Einbrüchen in Kellerabteile in zwei Mehrfamilienhäusern in der Georg-Herwegh-Straße. Unbekannte Täter verursachten dadurch einen Sachschaden von circa 5.000 Euro. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben? ...

