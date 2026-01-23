POL-PPRP: 49-Jähriger verletzt - Zeugen gesucht
Ludwigshafen (ots)
Sieben bislang unbekannte Männer schlugen am Freitag (23.01.2026, 2 Uhr) im Bereich der Prinzregentenstraße auf einen 49-Jährigen ein. Der Mann erlitt dabei mehrere Brüche, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .
