Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Versuchter Regenrinnendiebstahl - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Zwei Unbekannte versuchten am Donnerstagabend (22.01.2026, 20:15 Uhr), eine Regenrinne an der Fassade eines Wohnhauses in der Arndtstraße (nahe der Niedererstraße) zu entwenden. Ein Bewohner wurde durch laute Geräusche aufmerksam und zog den Rollladen hoch. Daraufhin ließen die beiden Tatverdächtigen von ihrem Vorhaben ab und flüchteten zu Fuß. Wer hat die Tat noch beobachtet und kann Hinweise geben? Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 24650 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell