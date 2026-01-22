PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Kellereinbrüche im Stadtteil Süd

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht von Mittwoch (21.01.2026) auf Donnerstag (22.01.2026) kam es zwischen 21 Uhr und 5 Uhr zu mehreren Einbrüchen in Kellerabteile in zwei Mehrfamilienhäusern in der Georg-Herwegh-Straße. Unbekannte Täter verursachten dadurch einen Sachschaden von circa 5.000 Euro. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der E-Mail-Adresse piludwigshafen1@polizei.rlp.de oder unter 0621/963-24150 entgegen.

Bitte beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Einbrüchen in Kellerräume zu schützen:

   - Achten Sie darauf, dass das Mehrfamilienhaus nur durch 
     Berechtigte betreten wird. Sensibilisieren Sie auch andere 
     Hausbewohner die Türen geschlossen zu halten. Eine Flucht nach 
     draußen muss jedoch, aus Brandschutzgründen, immer möglich sein.
   - Melden Sie verdächtige Wahrnehmungen immer sofort der Polizei.
   - Bewahren Sie keine wertvollen Gegenstände im Kellerraum auf.
   - Schließen Sie Zweiräder auch im Keller ab und an einen 
     unbeweglichen Gegenstand an.
   - Achten Sie darauf, dass der Inhalt Ihres Kellerraums von außen 
     nicht gesehen werden kann.
   - Installieren Sie ein gutes Schloss an Ihrem Kellerraum.
   - Technische Geräte, wie Bewegungsmelder mit Licht und/oder Alarm 
     können Täter abschrecken.

Weitere Tipps finden Sie unter www.k-einbruch.de und unter www.polizei-beratung.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Junga, PK'in
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

