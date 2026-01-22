PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fahrraddiebstahl in Gartenstadt

Ludwigshafen (Gartenstadt) (ots)

Zwischen Montag, den 05.01.2026, und Mittwoch, den 21.01.2026, kam es in der Kallstadter Straße, nahe Petersstraße, zu einem Fahrraddiebstahl. Das schwarze Pedelec ("Reaction Hybrid SLX750") wurde mittels Faltschloss auf einem dortigen Fahrradabstellplatz gesichert abgestellt.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der E-Mail-Adresse piludwigshafen1@polizei.rlp.de oder unter 0621/963-24150 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Junga, PK'in
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

