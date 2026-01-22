POL-PPRP: Fahrradfahrer verletzt sich durch Sturz
Ludwigshafen (ots)
Am Mittwoch, den 21.01.2026, gegen 11 Uhr, befuhr ein 25-Jähriger die Konrad-Adenauer-Brücke mit seinem Fahrrad von Ludwigshafen kommend in Richtung Mannheim. Hierbei stürzte er und verletzte sich. Grund für den Sturz war vermutlich die während der Fahrt heruntergesprungene Fahrradkette. Der Fahrradfahrer wurde vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt und sodann zur weiteren medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.
