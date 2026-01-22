POL-PPRP: Fahrradfahrer verletzt sich durch Sturz

Ludwigshafen (ots) - Am Mittwochmittag (21.01.2026, 13 - 14 Uhr) stahlen Unbekannte in der Mühlaustraße einen schwarzen E-Scooter der Marke Xiaomi. Der Eigentümer hatte den Roller am Fahrradständer der dortigen Schule angeschlossen, konnte bei seiner Rückkehr jedoch nur noch das Schloss auffinden. Zeugen, die Hinweise zu Tat oder Täter geben können, werden gebeten, sich unter Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per ...

