Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Alkoholisierter Mann nach Körperverletzung und Widerstand in Gewahrsam

Gera (ots)

Am 10.01.2026 kam es bei einer Bar in der Heinrichstraße in Gera gegen 01:20 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Einem augenscheinlich alkoholisierten Mann wurde der Zutritt zu einer Lokalität verwehrt. In der Folge wurde der Security Mitarbeiter durch den Mann bedroht und körperlich angegangen. Als die Polizei hinzukam, wehrte sich der Mann vehement und versuchte die Beamten zu treten. Die Nacht endete für den Herrn im Gewahrsam des Inspektionsdienstes Gera. Die entsprechenden Strafverfahren wurden eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

