Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Versuchtes Tötungsdelikt - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Bad Dürkheim (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Am 21.01.2026, gegen 20:30 Uhr, gerieten ein 30-Jähriger und ein 51-Jähriger in einer gemeinsam bewohnten Wohnung aus bislang ungeklärter Ursache in Streit. Der 30-Jährige griff den 51-Jährigen mit einem Messer an. Der 51-Jährige konnte sich in Sicherheit bringen und die Polizei alarmieren. Die Beamten nahmen den 30-Jährigen widerstandslos vorläufig fest. Der Angegriffene erlitt schwere Verletzungen und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, konnte im Verlauf des Tages dieses jedoch wieder verlassen. Lebensgefahr bestand nicht.

Der Angreifer wurde heute (22.01.2026) dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags. Der Tatverdächtige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und der Kriminalpolizei Ludwigshafen, insbesondere zu den genauen Umständen und zum Motiv der Tat, dauern weiter an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Thorsten Mischler
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

