Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Frau leblos an Straßenbahnhaltestelle aufgefunden

Ludwigshafen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Die Polizei Ludwigshafen wurde am Donnerstagmorgen (22.01.2026, gegen 5:30 Uhr) durch die Integrierte Leitstelle über eine Tote an der Straßenbahnhaltestelle "Zum Guten Hirten" in Ludwigshafen-Oggersheim informiert. Die 58-jährige Wohnsitzlose wurde von Zeugen aufgefunden, welche den Rettungsdienst alarmierten. Der hinzugerufene Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen.

Die Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und die Kriminalpolizei Ludwigshafen haben die Ermittlungen zu den Umständen des Todes aufgenommen. Hinweise auf ein Einwirken Dritter liegen derzeit nicht vor.

