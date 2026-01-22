Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfallflucht in der Kettlerstraße - Verursachendes Fahrzeug ermittelt

Ludwigshafen

Nachtrag zur Pressemeldung vom 17.01.2026: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6198218

Nachdem ein Unbekannter am 17.01.2026 einen Verkehrsunfall mit hohem Schaden verursachte und anschließend flüchtete, hat die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 die Ermittlungen aufgenommen.

Aufgrund am Unfallort sichergestellter Fahrzeugteile konnten die Beamten ermitteln, dass das verursachende Fahrzeug ein Mercedes-Benz Vito sein muss. Mit Hilfe eines Autohauses konnte das Baujahr eingegrenzt und anschließend in Frage kommende Autos überprüft werden. Hierbei konnte der stark unfallbeschädigte Mercedes-Benz Vito eines 25-Jährigen aus Ludwigshafen durch Polizeikräfte als verursachendes Fahrzeug identifiziert werden.

Die Ermittlungen, wer das Fahrzeug zur Tatzeit gefahren und den Unfall verursacht hat, dauern weiter an.

