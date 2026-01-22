PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfallflucht in der Kettlerstraße - Verursachendes Fahrzeug ermittelt

Ludwigshafen (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 17.01.2026: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6198218

Nachdem ein Unbekannter am 17.01.2026 einen Verkehrsunfall mit hohem Schaden verursachte und anschließend flüchtete, hat die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 die Ermittlungen aufgenommen.

Aufgrund am Unfallort sichergestellter Fahrzeugteile konnten die Beamten ermitteln, dass das verursachende Fahrzeug ein Mercedes-Benz Vito sein muss. Mit Hilfe eines Autohauses konnte das Baujahr eingegrenzt und anschließend in Frage kommende Autos überprüft werden. Hierbei konnte der stark unfallbeschädigte Mercedes-Benz Vito eines 25-Jährigen aus Ludwigshafen durch Polizeikräfte als verursachendes Fahrzeug identifiziert werden.

Die Ermittlungen, wer das Fahrzeug zur Tatzeit gefahren und den Unfall verursacht hat, dauern weiter an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Ghislaine Wymar
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

  • 22.01.2026 – 08:05

    POL-PPRP: Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

    Ludwigshafen (ots) - Am Dienstagmorgen (20.01.2026), gegen 5:30 Uhr, missachtete ein 56-jähriger Autofahrer beim Abbiegen von der Von-Weber-Straße in die Mundenheimer Straße den Vorrang eines 57-jährigen Fahrradfahrers. Der Radfahrer musste eine Vollbremsung durchführen, um einen Zusammenstoß mit dem Auto zu verhindern. Hierbei stürzte er und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde durch den Rettungsdienst zur ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 15:26

    POL-PPRP: Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Am Dienstagabend (20.01.2026) um 21:40 Uhr befuhr eine 29-Jährige mit ihrem grauen Mercedes Coupe die Hartmannstraße auf Höhe der Ecke Gartenstraße, als ihr ein silberfarbiges Fahrzeug mit Ludwigshafener-Kennzeichen entgegenkam. Beim Vorbeifahren streifte das Fahrzeug den Mercedes der 29-jährigen Frau, verursachte dabei einen Schaden am Außenspiegel und verließ im Anschluss unerlaubt die ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 15:25

    POL-PPRP: Überfall auf Tankstelle - Tatverdächtige vorläufig festgenommen

    Ludwigshafen (ots) - Am Dienstagnachmittag (20.01.2026) gegen 14:30 Uhr überfiel eine 19-Jährige eine Tankstelle in der Sternstraße (Friesenheim), Ecke Von-Stephan-Straße. Die Tatverdächtige forderte unter Vorhalt eines Messers Bargeld, wobei sie nur einen 50-Euro-Schein erbeuten konnte. Anschließend flüchtete sie zu Fuß über die Sternstraße in Richtung ...

    mehr
