Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfallflucht in der Kettlerstraße - Zeugen gesucht

Ludwigshafen - Mundenheim (ots)

In der Nacht von Freitag, den 16.01.2026, auf Samstag, den 17.01.2026, kam es gegen Mitternacht in der Kettlerstraße in Ludwigshafen am Rhein zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kollidierte mit einem geparkten Ford Focus sowie einem ebenfalls geparkten Skoda Fabia und verursachte hierbei erheblichen Sachschaden. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf circa 25.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 963-24150 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
N. Nagy, Führungszentrale
Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

