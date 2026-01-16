PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 29-Jähriger verletzt 35-Jährigen mit Glasflasche

Ludwigshafen (ots)

Ein alkoholisierter 29-Jähriger stieg am Donnerstagabend (15.01.2026, gegen 23:35 Uhr) eine Zigarette rauchend an der Haltestelle Hoher Weg in einen wartenden Bus. Ein 35-jähriger Fahrgast informierte daraufhin den Busfahrer, welcher den Mann auf Grund des Rauchverbotes des Busses verwies. Kurze Zeit danach stieg der 29-Jährige wieder in den Bus ein und schlug dem 35-Jährigen mit einer Flasche ins Gesicht. Der Busfahrer und der Verletzte überwältigten daraufhin den Angreifer und konnten ihn am Boden, bis zum Eintreffen der Polizeikräfte, festhalten.

Der 29-Jährige wurde zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo er in Gewahrsam genommen und ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Der 35-Jährige Fahrgast erlitt bei dem Angriff durch die Glasflasche Schnittverletzungen im Gesicht und an den Händen. Er musste in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Der 47-Jährige Busfahrer verletzte sich beim Festhalten des Angreifers am Bein durch am Boden liegende Glasscherben.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Jan Liebel
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

