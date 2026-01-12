PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260112.1 Kiel: Verkehrsüberwachung auf B 404 - Doppelt so schnell wie erlaubt

Kiel (ots)

Am Mittwoch (07.01.26) führten Polizeikräfte auf der B 404 Geschwindigkeitskontrollen durch. Hierbei stellten sie eine hohe Anzahl von Verstößen fest. Vier Verkehrsteilnehmern droht darüber hinaus ein Fahrverbot.

Im Rahmen der regelmäßig stattfindenden Verkehrsüberwachung führten Beamte des Polizeibezirksreviers Kiel (PBR) in der Zeit von 16 Uhr bis 21 Uhr mit einem stationären Geschwindigkeitsmessgerät Kontrollen auf der B 404 in Fahrtrichtung Bad Segeberg durch. Der Kontrollort befand sich vor der Abfahrt zum Gewerbegebiet Wellsee. An dieser Stelle gilt eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 50km/h. Im weiteren Streckenverlauf wird die Fahrbahn einspurig. Zum Zeitpunkt der Messungen herrschten winterliche Temperaturen und Teile des linken Fahrstreifens waren vereist.

Insgesamt fuhren rund 1250 Fahrzeuge am Geschwindigkeitsmessgerät vorbei. Dabei registrierte die Anlage 473 Überschreitungen der zulässigen Höchstgeschwindigkeit. Vier weitere Fahrzeuge waren mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit von mehr als 94 km/h unterwegs.

Das schnellste Fahrzeug fuhr 111 km/h. Der Fahrer muss mit einem Bußgeld von 480,00 Euro, zwei Punkten in Flensburg und einem einmonatigen Fahrverbot rechnen.

Die Beamten des PBR leiteten entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Die betroffenen Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughalter werden in den nächsten Tagen schriftlich über die Tatvorwürfe informiert und erhalten gleichzeitig die Möglichkeit, sich schriftlich zu äußern.

Mathias Stöwer, Polizeidirektion Kiel

Polizeidirektion Kiel

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel

