POL-KI: 260110.1 Kiel: 13-Jährige aus Kiel wieder da - Folgemeldung zu 260109.1

Kiel (ots)

Die seit Montagmorgen vermisste 13-Jährige ist gestern Abend gegen 20:45 Uhr im Kieler Stadtgebiet angetroffen worden. Sie befindet sich wieder an ihrer Wohnanschrift.

Eine Straftat stand nicht im Zusammenhang mit ihrem Verschwinden.

Wir bedanken uns für die Veröffentlichung der inzwischen gelöschten Ursprungsmeldung und bitten darum, diese sowie insbesondere das Bild der Jugendlichen nicht weiter zu verbreiten.

Stephanie Lage, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Pressestelle
Gartenstraße 7
24103 Kiel

Tel. +49 (0) 431 160 2010
E-Mail pressestelle.kiel.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell

  • 08.01.2026 – 14:22

    POL-KI: 260108.2 Kiel: Schwerer Raub mit Messer - Polizei sucht Zeugen

    Kiel (ots) - Am letzten Sonntag (04.01.26) kam es in der Augustenstraße im Kieler Stadtteil Gaarden zu einem schweren Raub. Zwei Tatverdächtige erbeuteten unter Vorhalt eines Messers einen hohen dreistelligen Bargeldbetrag. Die Polizei sucht nun Zeugen. Die Tat ereignete ich gegen 19:30 Uhr. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der spätere Geschädigte bei einer ...

    mehr
  • 08.01.2026 – 13:56

    POL-KI: 260108.1 Kiel: Unfallbeteiligter und Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

    Kiel (ots) - Bereits am Freitag den 19. Dezember 2025 kam es in der Hamburger Chaussee zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Fahrradfahrer verletzt wurde. Ein Unfallbeteiligter entfernte sich. Das Polizeibezirksrevier Kiel hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht einen Unfallbeteiligten sowie Zeuginnen und Zeugen. Am 19.12.25 gegen 21:45 Uhr sollte es nach den Angaben ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 11:40

    POL-KI: 260105.1 Kiel: Fahrt mit Sommerreifen führte zu Verkehrsunfall

    Kiel (ots) - Am Samstag (03.01.25) kam es im Kieler Stadtteil Südfriedhof zu einem Verkehrsunfall. Ein Pkw mit mangelhafter Bereifung geriet bei winterlichen Wetterverhältnissen ins Rutschen und kollidierte mit einem geparkten Geländewagen. Der Unfall ereignete sich am Samstag, gegen 21:00 Uhr, in der Von-der-Tann-Straße in Kiel. Der Fahrer eines Pkw befuhr die ...

    mehr
