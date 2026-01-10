Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260110.1 Kiel: 13-Jährige aus Kiel wieder da - Folgemeldung zu 260109.1

Die seit Montagmorgen vermisste 13-Jährige ist gestern Abend gegen 20:45 Uhr im Kieler Stadtgebiet angetroffen worden. Sie befindet sich wieder an ihrer Wohnanschrift.

Eine Straftat stand nicht im Zusammenhang mit ihrem Verschwinden.

Wir bedanken uns für die Veröffentlichung der inzwischen gelöschten Ursprungsmeldung und bitten darum, diese sowie insbesondere das Bild der Jugendlichen nicht weiter zu verbreiten.

Stephanie Lage, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

